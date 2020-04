La beffa del bonus Inps da 600 euro. E' impossibile modificare i propri dati

"Ho scritto oggi alla Presidente Tridico di INPS per segnalare una grave rigidità del sistema: tutti coloro che presentano un errore nell'indicazione dell'IBAN o nella categoria di appartenenza non possono modificare i propri dati! Non è prevista infatti alcuna opzione che permetta di apportare delle modifiche ai dati inseriti precedentemente; pertanto le domande rimangono bloccate. Chiedo che si intervenga il prima possibile per agevolare gli utenti che sono già in difficoltà per ovvi motivi affinché possano completare quanto prima le domande del bonus". Così l'On. Mauro D'Attis, Forza Italia, nella lettera inviata al presidente Pasquale Tridico di INPS.