La compagna di Elly Schlein? Esiste veramente. Ecco il volto. FOTO

Elly Schlein e la compagna. FOTO

Eccola qui. Finalmente ha un volto. La compagna di Elly Schlein esiste veramente. L’anima gemella della segretaria del Partito democratico è stata fotografata dal settimanale Diva e Donna.

Nelle foto, scattate tra Livorno e Firenze, la leader dell’opposizione è in compagnia di una donna ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico con lei, che tra l’altro tiene al guinzaglio il suo cane: entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi.

Schlein ha raccontato di avere amato molti uomini e molte donne precisando: “In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”. Della anima gemella di Elly al momento si sa solo che si chiama Paola.