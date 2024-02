La ministra Bernini dica chi è il suo coiffeur

Bernini e il suo coiffeur

La ministra ci dica chi è il suo coiffeur. Intervenuta su Sky Tg 24 la responsabile dell’Istruzione ha sfoggiato un look originale.

Nata a Bologna nel 1965, Bernini del giurista e politico Giorgio, deputato e ministro del commercio con l'estero nel primo governo Berlusconi. Come si legge su Wikipedia, si è sposata nel 2003 con il ginecologo Luciano Bovicelli (nato nel 1935), morto poi nel 2011. Dopo la morte del marito diviene la compagna del giornalista Alessandro De Angelis.

Si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università di Bologna nel 1991.

Ha completato la propria preparazione giuridica partecipando a diversi programmi di studio all'estero presso l'Università del Michigan, la Camera di commercio internazionale di Parigi, la London Court of International Arbitration (LCIA), il Queen Mary College, il Chartered Institute of Arbitrators di Londra, l'Institut du Droit et des Pratiques des Affaires Internationales de la Chambre de Commerce Internationale e l'American Arbitration Association.

Bernini è stata in passato esponente di Alleanza Nazionale. Nel 2011 ha ricoperto la carica di ministra per le politiche europee nel governo Berlusconi IV.

GUARDA LE FOTO

Anna Maria Bernini





I LOOK DEL PASSATO