Meloni avvisa il Colle, Tajani silura l'idea Ursula. Svolta Cdx a La Piazza

Indicazioni chiarissime dalla 1a serata della kermesse di Ceglie

Ceglie Messapica, venerdì 26 agosto 2022, quinta edizione de La Piazza di Affaritaliani.it: è la sede dove è arrivata la svolta, probabilmente storica, per il Centrodestra italiano che salvo imprevisti si prepara a vincere, e forse stravincere, le elezioni del 25 settembre. Intervistata dal direttore Angelo Maria Perrino, Giorgia Meloni usa parole chiare, chiarissime, inequivocabili. Il messaggio stavolta è per l'inquilino del Quirinale, per il Presidente Sergio Mattarella rieletto a febbraio come risposta all'impasse della politica e del Parlamento. "Se vince il Centrodestra e Fratelli d'Italia si afferma, credo che Mattarella non possa che indicarmi come premier".



Una dichiarazione che fa il giro del web, delle tv e che viene ripresa da tutti i quotidiani di sabato mattina. Giorgia Meloni poi spiega di essere "pronta" per andare a Palazzo Chigi anche se "non ci dormo la notte", vista soprattutto l'emergenza bollette e la corsa dell'inflazione legata alle conseguenze della guerra in Ucraina. Scende dal palco la presidente di FdI e sale Antonio Tajani, numero due di Forza Italia e braccio destro di Silvio Berlusconi. Chi arriva primo nel Centrodestra fa il premier - spiega - quindi via libera senza alcun problema a Meloni se toccherà a lei.



Non solo, l'ex presidente del Parlamento europeo - che sottolinea con forza ed enfasi l'appartenenza alla famiglia del Partito Popolare Europeo anche come garanzia a Bruxelles verso gli alleati di destra - dice altre tre cose importantissime: la stagione dei tecnici è finita, con tutto il rispetto per l'autorevolezza di Mario Draghi il prossimo premier sarà un politico, nessuna maggioranza Ursula (Pd-M5S-Forza Italia-renziani) che è nata a Bruxelles e a Strasburgo per fermare i socialisti ma non si può assolutamete replicare a Roma e, colpo di scena, basta armi all'Ucraina. In sostanza, pur confermando la solidarietà a Zelensky e agli ucraini aggrediti da Putin, l'Italia ha già dato e ora le armi che abbiamo servono per la difesa nazionale.



Il quadro che emerge dalla prima serata della quinta edizione de La Piazza di Affaritaliani.it è quello di un Centrodestra coeso e pronto a governare insieme il Paese. Ancora più importante il segnale di unità se si pensa che nell'ultimo anno e mezzo Forza Italia e Fratelli d'Italia sono stati uno al governo al fianco di Draghi e l'altro all'opposizione. Ma ora si marcia uniti, pur nelle differenze ("Non siamo un partito unico", ha ribadito il numero due azzurro) con al primo punto del programma l'abbassamento della pressione fiscale e il sostegno a lavoratori e pensionati.