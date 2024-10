La premier Meloni ritira la querela contro Luciano Canfora

L'inizio del processo era fissato per il 7 ottobre dinanzi al Tribunale di Bari



La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ritirato la querela contro lo storico e filologo 82enne Luciano Canfora, 82 anni, a giudizio a Bari per diffamazione aggravata. Lo riferisce "L'Edicola del Sud" ricordando che la vicenda risale all'11 aprile 2022: Meloni era leader di Fratelli d'Italia e parlamentare all'opposizione del governo Draghi e Canfora l'aveva definita "neonazista nell'anima", "una poveretta", "trattata come una mentecatta pericolosissima". Parole che avevano portato la premier a presentare una querela e a costituirsi parte civile contro il filologo, con la richiesta di un risarcimento di 20mila euro. L'inizio del processo era fissato per il 7 ottobre dinanzi al Tribunale di Bari.