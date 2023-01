La rivoluzione di Giorgia: nei palazzi del potere preparazione ed esperienza

La vera rivoluzione di Giorgia inizia nei palazzi del potere

Direttore caro,

condivido punto per punto la risposta all'articolo di Lapo. Ritengo di aggiungere che le feroci critiche ad un governo neonato muovono da una tradita proiezione dell'immagine di Giorgia, tratteggiata come la dama nera della destra che ci aspettavamo affacciata dal balcone di Piazza Venezia ad incitare le folle ed intimare le politiche nazionali con le mani sui fianchi ed i gomiti larghi, indiavolata e con le pupille da fuori, cosi come la sinistra la vorrebbe.

Invece no, la rivoluzione di Giorgia, papabile futura Merkel per i prossimi 10 anni in Europa, inizia nei palazzi del Potere. Non vengono sostituiti i CDA, non vengono posizionati personaggi chiave, non vengono piazzati amanti e figli su comode poltrone.

Ed è proprio questa la vera rivoluzione. Una rivoluzione che si percepisce nelle parole di conversione degli antimeloniani per eccellenza, nel loro percorso di redenzione fatto di frasi come "la Meloni è preparata", "ha esperienza di politica" fino ad arrivare a "merita rispetto". Vogliamo vedere che Giorgia non avrà bisogno di piazzare nessuno perché la sua doppia vittoria starà nell'accogliere i convertiti?

Vedremo come andrà a finire.