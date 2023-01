Meloni, Italia dritta al tracollo? Disastro socioeconomico e...

Italioti, mo cominciatevi pure sto bellissimo anno '23 con...



Anno nuovo e vita vecchia per le comatose moltitudini con carta d'identità a marchio Repubblica italiana: ben non-svegliati nel 2023, che a chi non sia nato dopo il fatale 2000 sembra sempre una data da filmone se non proprio di Kubrick o Spielberg, almeno di Ed Wood (per chi non sapesse chi fu: il peggior regista di Hollywood, nonché un mitico film di Tim Burton con Johnny Depp, quando ancora era un bello guaglione).

Bevuto troppo a Nataglio e Capodonna? Magnato pesante, come recitava una vetusta pubblicità dell'Alka-Seltzer? Trombato poco o niente? Pochissimo male, italioti, mo cominciatevi pure sto bellissimo anno '23 con:

-morte dei concerti popolari, in strada o perfino al coperto: (sì, mica solo i terrificanti RAVE PARTY; pure la festa in piazza con i wannabe futuri Maneskin de quartiere diventa un potenziale reato, o anche se vi mettete a suonare la chitarrina o l'ukulele sul balcone... e se poi il vicino disturbato genera incazzatura e quindi pericolo? Mah).

-morte annunciata del sussidio di inoccupazione, detto anche impropriamente "Reddito di cittadinanza": se, malauguratamente, doveste perdere il vostro lavoro, dovrete morire o andare a raccogliere i pomodori pure a 100 km di distanza da casa, e per 3 euro al giorno; se invece siete disoccupati, scarognati, homeless, o semplicemente avete di più di 30 anni d'età dovete morire e basta e buona lì.

-morte anche solo del concetto di salario minimo: oltre a perdere la possibilità di sopravvivenza con sussidio statale (presente un tutta Europa da 50 anni) dovrete anche accettare meno di 3 euro al giorno; non è previsto alcun limite al ribasso, ovviamente.

-morte della Sanità pubblica: già ora potete morire aspettando una visita o una prestazione sanitaria salvavita (con il Servizio sanitario nazionale, oltretutto non gratuito, aspetterete mesi se non anni e nel frattempo sarete morti: se invece pagate gli stessi medici nello stesso ospedale vi ricevono il giorno dopo la prenotazione).

-morte della Sanità pubblica2: la conferma del cd. "PAYBACK" sui dispositivi medici (un meccanismo demente che renderà impossibile regolare le forniture agli ospedali) configura il simpatico collasso del sistema ospedaliero.

-morte della Sanità pubblica3: 3 anni di pandemenza e di follia collettiva hanno già bloccato le terapie e le cure a milioni di pazienti; ora la valanga precipita sul sistema, che era già il più corrotto ed inefficiente d'Europa.