Landini e Bombardieri: "Non venite". La verità sull'assenza di Schlein-Conte

Landini e Bombardieri hanno chiesto esplicitamente a Schlein e Conte di non andare in piazza per evitare un'estrema politicizzazione

Perché Elly Schlein e Giuseppe Conte non sono scesi in piazza oggi con Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri? In molti se lo sono chiesti, anche se il Pd ha inviato a piazza del Popolo una folta delegazione di fedelissimi della segretaria. Ma l'assenza dei due leader, pur condividendo le critiche aspre alla Legge di Bilancio, ha fatto rumore. Si è fatta notare.



Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it dietro l'assenza c'è un accordo preso nei giorni scorsi con Landini e Bombardieri che hanno chiesto esplicitamente a Schlein e Conte di non andare in piazza per evitare un'estrema politicizzazione. La loro presenza avrebbe facilmente fatto gioco alla maggioranza di Centrodestra che avrebbe subito accusato i due sindacati di non aver fatto uno sciopero contro la manovra ma un atto politico di opposizione contro il governo. Da questa richiesta di Landini e Bombardieri la decisione di disertare la piazza da parte di Schlein e Conte.