Lega: "Arriveremo ad abolire il canone Rai. Insensato no di FI per Mediaset"

"Trovo francamente incomprensibili e insensati il no e le polemiche di Forza Italia che pensa ai contraccolpi di Mediaset"

"La riduzione e l'abolizione del canone Rai sono nel programma della Lega da trent'anni e su questo punto non intendiamo arretrare di un millimetro", afferma ad Affaritaliani.it il vice-segretario della Lega Andrea Crippa. Che argomenta: "Si tratta di un provvedimento di assoluto buonsenso che va ad alleggerire il carico fiscale sulle famiglie italiane e in particolare su quelle meno abbienti. Lo abbiamo già ridotto e l'obiettivo resta quello di intervenire ulteriormente fino all'abolizione. E' ovvio che senza canone, la Rai deve trovare altri introiti per proseguire come servizio pubblico ed è altrettanto ovvio che di conseguenza si deve aumentare la raccolta pubblicitaria della televisione di Stato".



Poi Crippa prosegue: "Trovo francamente incomprensibili e insensati il no e le polemiche di Forza Italia che pensa ai contraccolpi di Mediaset, che è un'azienda privata e non pubblica. Come maggioranza e come governo siamo chiamati a difendere i cittadini e ridurre o eliminare il canone è un provvedimento a favore di tantissimi italiani, quasi tutti e soprattutto dei più poveri. Noi andiamo avanti e raggiungeremo il nostro obiettivo di equità e di giustizia sociale", conclude Crippa.