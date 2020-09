Lega, cresce l’insofferenza di Salvini: i complimenti a Zaia su whatsapp

Matteo Salvini si complimenta con Luca Zaia per la maxi-vittoria alle elezioni regionali in Veneto mandando un whatsapp e non con una telefonata come farebbe un qualsiasi segretario di partito. Nelle Marche per esempio, la telefonata di congratulazioni a Francesco Acquaroli l’ha fatta addirittura Silvio Berlusconi, a sostegno del candidato di Fratelli d’Italia ma leader di un’altra forza politica.

"È più che sufficiente il messaggio", dice Zaia. " È come quando - spiega - a casa non parli ma basta lo sguardo. Salvini, peraltro – continua ancora - è stato tra i primi a massaggiarmi". Ma il leader della Lega non si è recato nemmeno nel quartier generale veneto. Ha semplicemente seguito il pomeriggio elettorale da via Bellerio. Curiosa anche la metafora del presidente veneto. “Come quando a casa non parli”. Vorrà dire che i due si parlano poco?

Questa non è una premessa a un ragionamento che vuole nel suo epilogo l’allusione a un cambio di guardia nella segreteria del Carroccio. Ma è evidente il segnale: Matteo Salvini è insofferente. Non tanto per la persona Zaia, evidentemente più apprezzata nella base leghista del Nord-Est (quella che conta), ma perché dopo i mancati assalti all’Emilia Romagna e alla Toscana, sembrano finiti i tempi d’oro.

"Sono cose che piacciono a voi giornalisti. Io con Luca (Zaia ndr) vado e andrò sempre d'accordo ed è il primo a cui ho fatto i complimenti", ha risposto Salvini alle malelingue che gli hanno fatto notare il risultato della lista del 3 volte presidente veneto. Zaia ha dichiarato a più riprese di non avere nessuna ambizione per la leadership della Lega: “Non ho mire nazionali, non è nelle mie corde”, ha ribadito questa mattina ma in politica mai dare nulla per scontato…