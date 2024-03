Lega, i delusi da Salvini passati a FI pensano ad un nuovo gruppo: Forza Nord

Lega, l'opa di Tosi e l'assist a Tajani. Le mosse contro Salvini

La Lega è sempre più in difficoltà e in vista delle Europee si registrano delle manovre politiche intorno al Carroccio. Gli abbandoni dal partito di Salvini in direzione Forza Italia sono sempre più numerosi e il capofila dell’operazione per far nascere un nuovo gruppo politico, una sorta di succursale di FI, - si legge su Repubblica - è proprio un ex leghista col dente avvelenato, Flavio Tosi. L'idea è quella di unire la vecchia Lega Nord, incrociala con la Forza Italia di oggi, per ottenere "Forza Nord". Non è una suggestione ma qualcosa di più, cioè una specie di opa del partito di Antonio Tajani, alla caccia dei voti nordisti in libera uscita da quello di Matteo Salvini.

Tosi, deputato, è plenipotenziario forzista nel Nord-Est e FI alle Europee - prosegue Repubblica - corre per avere un voto in più della Lega. Per farlo serve occupare le praterie lasciate sguarnite dal Salvini nazionalista e di estrema destra, cioè il mondo delle piccole e medie imprese del Nord stufo dell’irrilevanza del Carroccio in Europa. In corsa per Bruxelles - riporta Repubblica - ci sono diversi ex di peso: da Roberto Cota, che fu presidente del Piemonte, a Stefania Zambelli, parlamentare europea uscente, passando per Marco Reguzzoni, capogruppo alla Camera fino al 2012.