Lega, l'ordine del giorno del Consiglio federale. Anteprima

Appuntamento giovedì 4 novembre alle ore 18 negli uffici della Camera dei Deputati della Lega, a Roma. Presenti entrambi fisicamente, sia Matteo Salvini sia Giancarlo Giorgetti. Altri, come i Governatori regionali, si collegheranno via zoom. L'ordine del giorno dell'atteso Consiglio federale - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare - non contempla formalmente alcun chiarimento tra segretario e vice-segretario. Il primo punto recita "situazione politica" e sarà quello il momento nel quale dovrebbe avvenire il chiarimento. Ma non esiste una voce specifica nell'odg che fa riferimento alle parole durissime del ministro dello Sviluppo economico contenute nel libro di Bruno Vespa.



Gli altri punti all'ordine del giorno del massimo organo politico della Lega sono il dopo elezioni amministrative e la preparazione delle Comunali del 2022, i referendum sulla Giustizia che hanno appena ottenuto il via libera dalla Cassazione, l'analisi della Legge di Bilancio con particolare attenzione agli emendamenti per modificare il reddito di cittadinanza, i congressi cittadini del partito e i gli ultimi dati sul tesseramento. Oltre ovviamente al lancio della conferenza programmatica che si terrà a Roma entro fine anno.