Lega: "Porte aperte per il generale Roberto Vannacci"

"Molto bella l'intervista del generale Roberto Vannacci ad Affaritaliani.it. Sono d'accordo con tutto quello che dice". Lo afferma ad Affaritaliani.it Andrea Crippa, vicesegretario della Lega. Che alla domanda se le porte della Lega siano aperte per il generale Vannacci, qualora decida di entrare in politica, risponde: "Certo! Per Vannacci e per tutti quelli che la pensano come lui".