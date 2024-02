Lega, Salvini: "Vannacci? Noi indagati a prescindere". E difende la Polizia

Salvini difende la Polizia dopo le manganellate e Pisa

"Penso al dibattito che c'è sulle forze ordine. E' giusto analizzare se si è fatto tutto quello che si doveva" o "se qualcuno ha ecceduto, sono donne e uomini non sono robot, ma è inaccettabile che" tutti coloro "che garantiscono sicurezza e democrazia" vengano "tirati in ballo nella contesa politica. Giù le mani dalle nostre forze dell'ordine". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini alla scuola politica della Lega.

"Quello che non posso accettare e' la messa all'indice della polizia italiana come un corpo di biechi torturatori. Se uno va in piazza con tutti i permessi, senza sputare, insultare, minacciare non ha nessun tipo di problemi. Bene ha fatto Piantedosi, faremo tutti gli accertamenti del caso", ha sottolineato il leader della Lega rispondendo ai giornalisti sui fatti di Pisa a margine della scuola politica del partito.

Sul richiamo del presidente della Repubbica al ministro degli Interni Piantedosi Salvini preferisce esprimersi: "Le parole del presidente si leggono ma non si commentano". Poi, incalzato, ha aggiunto: "Certo è sempre meglio che non ci siano scontri. Poliziotti e carabinieri sono quotidianamente vittime di violenza fisica e verbale. Anche in quella piazza. Se mio figlio andasse a urlare 'sbirro coglione' poi se la dovrebbe vedere con me". A suo avviso "chi mette le mani addosso a un poliziotto o a un carabiniere è un delinquente".

Il leader del Carroccio ha poi detto la sua, con tono sarcastico, sulla notizia delle indagini nei confronti del generale Roberto Vannacci, probabile candidato alle Europee nelle lsite della Lega: "Siamo diversi, siamo gli unici indagati a prescindere. Avviso ai naviganti: se volete un futuro siete nella scuola sbagliata, andate alla scuola di partito del partito democratico", ha avvisato Salvini.

Che poi tocca anche l'argomento terzo mandato: "Ho sentito Zaia stamattina. La prima chiamata e' stata con Zaia. Mi spiace per i giornalisti che provano a farci litigare...".

Salvini nel corso della mattinata ha anche rivolto in un post X le congratulazioni a Donald Trump "per la nuova vittoria nelle primarie dei Repubblicani" riportata dall'ex Presidente Usa nella Carolina del Sud.