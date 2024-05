Lega, Vannacci è un valore aggiunto. Il sondaggio che dà ragione a Salvini

Europee, ancora in calo FdI. Ecco chi supera lo sbarramento del 4% e chi rischia

La maggioranza assoluta, netta e ampia degli italiani - il 56,7% - ritiene che la candidatura del generale Roberto Vannacci porterà un valore aggiunto alla Lega alle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno. Solo per il 27,1% avrà un effetto negativo, non avrà effetto per il 16,2% del campione. E' il dato principale del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia perde ancora terreno. In rialzo il Pd, in leggero calo il M5S, risale la Lega mentre Forza Italia si indebolisce. Sopra la soglia del 4% prevista per le Europee Stati Uniti d'Europa e Alleanza Verdi Sinistra. Al 4% esatto, sul filo dunque, Siamo europei di Carlo Calenda. Al 3% la Lista Libertà di Cateno De Luca.