Legge di Bilancio, FdI: "Qualche modifica non sarà una tragedia". Intervista

Nuovi dubbi sul Mes: "Questa “santificazione” del Mes mi appare molto strumentale"

"Non parliamo delle Tavole di Mosè incise sulla pietra per cui se dovremo accorgerci della necessità di qualche modifica non sarà una tragedia". Lo afferma ad Affaritaliani.it Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze delle Camera parlando della Legge di Bilancio per il prossimo anno. Quanto al tema della ratifica del Mes, a Montecitorio dal 20 al 24 novembre, Osnato afferma: "Il Presidente Meloni ha parlato chiaro: noi chiediamo una discussione complessiva che porti a una soluzione positiva per tutti gli Stati membri e che contemperi le peculiarità di ognuno...questa “santificazione” del Mes mi appare molto strumentale".

L'INTERVISTA

Sulla Legge di Bilancio la maggioranza è disposta ad accogliere alcune modifiche delle opposizioni o il testo è blindato?

"Il testo è la trasposizione dei concetti esposti nel programma di governo per cui ritengo che la maggioranza possa compattarsi intorno a una manovra di bilancio che, dato il contesto, riesce a unire perfettamente la tenuta dei conti pubblici, le opportunità per la ripresa economica e importanti politiche sociali. Poi, chiaramente, non parliamo delle Tavole di Mosè incise sulla pietra per cui se dovremo accorgerci della necessità di qualche modifica non sarà una tragedia...mi permetto di ricordare che abbiamo altri quattro anni di legislatura per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissi".

Nel 2024 ritiene possibile un'ulteriore riduzione della pressione fiscale e, nel caso, a favore di quali categorie? Il governo si impegnerà per il rinnovo dei molti contratti scaduti da anni sia nel settore pubblico sia in quello privato?

"La pressione fiscale secondo le stime diminuirà in modo sensibile nel 2024 e, successivamente, con la piena adozione della Delega sulla Riforma Fiscale darà ancora più sollievo alle aziende e alle famiglie italiane. Già in questa legge di Bilancio ci sono risposte importanti per il rinnovo dei contratti della PA è particolarmente del comparto sicurezza, per ciò che concerne il lavoro privato pensiamo che, in ossequio del principio della contrattazione collettiva, le parti datoriali e quelle sindacali debbano dare segni di responsabilità nei confronti dei lavoratori e siglare accordi equi e puntuali".

Dal 20 al 24 novembre la Camera discuterà del Mes, pensa che possa esserci la ratifica dell'Italia come chiesto a gran voce da molte istituzioni europee?

"Il Presidente Meloni ha parlato chiaro: noi chiediamo una discussione complessiva che porti a una soluzione positiva per tutti gli Stati membri e che contemperi le peculiarità di ognuno...questa “santificazione” del Mes mi appare molto strumentale e sinceramente quando mi dicono : “È un’assicurazione sul futuro!” mi chiedo se convenga fare un’assicurazione che “costi” più dell’automobile stessa, ovvero se sia normale utilizzare risorse così copiose per un’eventualità che tutti dicono di non voler utilizzare mai...".