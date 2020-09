Legge elettorale, testo base già dalla prossima settimana: c'è l'accordo

Martedi' prossimo verra' adottato il testo base della legge elettorale. E' quanto emerso durante l'ufficio di presidenza della Commissione Affari costituzionali di Montecitorio. La proposta e' arrivata dal presidente della Commissione Giuseppe Brescia. Per venerdi' previsto il termine degli emendamenti alla Pdl costituzionale a prima firma Fornaro riguardo la base elettorale del Senato e la riduzione dei delegati per l'elezione del Capo dello Stato.

L. Elettorale: Fiano (Pd), passo avanti per riforme condivise - L'indicazione della data di martedi' prossimo per l'adozione del testo base di riforma della legge Elettorale e del termine degli emendamenti venerdi' per la Legge costituzionale Fornaro sanciscono un serio passo avanti per diversi fondamentali motivi". Lo dichiara il deputato Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo e relatore sulla legge Elettorale. "Si conferma l'impegno preso all'atto di nascita del governo per accompagnare la riduzione del numero dei parlamentari, nel caso di affermazione dei si', con un complesso di interventi che garantiscano equilibrio istituzionale e corretta rappresentanza. Un passaggio che rappresenta, inoltre, la volonta' della maggioranza di proseguire in un cammino di riforme condiviso in un confronto sempre aperto con le opposizioni", osserva.

Referendum: Ceccanti (Pd), riannodati fili riforme grazie a Pd - "Nel primo giorno di lavoro dopo la pausa estiva alla Camera la maggioranza che sostiene il Governo dimostra di essere all'altezza delle sfide piu' complesse, che non riguardano solo la riduzione dei parlamentari, riannodando i fili delle riforme grazie anche all'iniziativa del Pd. Si tratta di un passo in avanti importante dal momento che c'e' un problema di rappresentanza delle forze minori nelle regioni piu' piccole per quanto riguarda l'elezione dei membri del Senato e di equilibrio tra parlamentari e delegati regionali nel collegio per eleggere il Presidente della Repubblica". Cosi' Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali alla Camera. "La riforma Fornaro decolla - aggiunge il deputato dem - chiuderanno gli emendamenti entro venerdi' ed e' ragionevole pensare che la Commissione possa concluderla la settimana prossima. Il voto sul testo base della legge elettorale e' fissato entro martedi' prossimo. Non stiamo quindi perseguendo una riforma minimalista, che tocca solamente il numero dei parlamentari, ma ricercando, com'e' giusto, un piu' generale ammodernamento di sistema e non dubitiamo che altri contenuti possano aggiungersi a un dibattito che certamente fa piacere abbia ripreso a camminare sulle gambe della responsabilita' e del rispetto degli accordi di maggioranza".

REFERENDUM: LETTA, 'IL SI' OBBLIGA A RIFARE LA LEGGE ELETTORALE'

"Detto #votoSÌ perché da tempo penso Parlamento con 600 membri funzionerà meglio che con 945. E più parlamentari non portano di per sé più qualità/rappresentatività. Per quello ci vuole Legge elettorale che elimini le stramaledette liste bloccate (che poi è il SÌ che obbliga a rifarla)", scrive su Twitter l'ex premier Enrico Letta.