Letta: "Alleanza organica con il M5S". E sui fatti di Roma critica Lamorgese

Letta, con M5s verso alleanza stretta e organica - "Queste elezioni e anche i fatti delle ultime ore hanno dimostrato che andiamo d'accordo" con il M5s. "Siamo diversi, ma andiamo d'accordo e andiamo verso un'alleanza molto stretta e organica". Lo ha detto Enrico Letta a un Live con La Stampa.

C.sinistra: Letta, Conte alleato imprescindibile - "Conte e' per noi un alleato imprescindibile, non ho alcun dubbio su questo". Lo ha detto Enrico Letta, in un Live su LaStampa.it.

Green pass: Letta, evidente carenza gestione ordine pubblico - Sabato la piazza non e' stata bene gestita nemmeno dal punto di vista dell'ordine pubblico? "E' talmente evidente che non c'e' molto di piu' da dire". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'Ora al Massimo, su LaStampa.it, criticando così la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.

Quirinale: Letta, ne parlo a gennaio, ora governo piu' forte - "Ho gia' detto che parlo di Quirinale a partire da gennaio. Draghi sta lavorando molto bene", ha aggiunto Letta. Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'Ora al Massimo, su LaStampa.it. "Ho sempre pensato che questo risultato elettorale avrebbe rafforzato il governo, dopo domenica vedra' che sara' sempre piu' cosi'".

Green pass: Letta, contro neofascisti nessuna indulgenza - "Quei neofascisti rappresentano una piccola minoranza degli italiani e non ci dev'essere alcuna forma d'indulgenza". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'Ora al Massimo, sul sito della Stampa. "Io credo che sia importante applicare le regole di buonsenso e spiegarle bene. Sapendo che non dobbiamo scambiare una minoranza molto rumorosa in una maggioranza. Sta al governo, in questi giorni, diramare tutte le risposte che possano spiegare e che l'applicazione soprattutto nella prima fase tenga conto della logica del buonsenso".

Comunali: Letta, vicende sabato non avranno impatto su voto - Quanto avvenuto sabato alle manifestazioni no green pass "non avra' grande impatto sui ballottaggi, perche' i cittadini scelgono il loro sindaco. Nel caso di Torino sono convinto che Lo Russo sia il sindaco migliore. Sono molto fiducioso anche a Roma, perche' vedo la qualita' dei candidati". Lo ha detto Enrico Letta durante una intervista su La Stampa.it.

Governo: Letta, Lega decida cosa fare - "Non sono quello che vuole sabotare il governo o mettergli il bastone fra le ruote. Il messaggio e' che il Pd vuole aiutare il governo a fare il bene degli italiani, lavorare affinche' non ci si perda in una rissa continua". Lo ha detto Enrico Letta in un live con La Stampa. Poi parlando della Lega, aggiunge: "Deve essere chiaro che una parte politica sta con un piede dentro e uno fuori e deve decidere cosa fare".

Letta, Meloni non riesce a condannare squadrismo fascista - "Il fatto di non riuscire a dire: condanno questo squadrismo fascista e punto. Cosa c'e' dietro? Vuol dire che esiste un legame con una parte di mondo che considera il fascismo non come il male assoluto. Nella Meloni c'e' un legame diretto con la fiamma nel simbolo, ma la Lega di Bossi non lo capisco". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in una diretta Live con La Stampa. La frase di Giorgia Meloni sulla matrice degli scontri avvenuti a Roma e' "una frase infelice, un gravissimo errore".