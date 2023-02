Letta dona un melograno a Schlein: passaggio di consegne nel Pd. VIDEO

Pd: Letta consegna melograno a Schlein, simbolo fortuna

"Come passaggio di consegne regalo alla nuova segretaria il melograno, simbolo di fortuna e prosperita'". Lo ha detto Enrico Letta a termine del passaggio di consegne con Elly Schlein. Letta ha consegnato alla nuova segretaria un melograno di ceramica rosso.

Pd: Schlein, grazie Letta, 12 marzo assemblea nazionale

"Ringrazio Enrico Letta per il lavoro svolto in questi anni. Il 12 di marzo credo ci sara' l'assemblea e sara' quello il momento in cui l'assemblea votera' la nuova segretaria". Lo ha detto la' segretaria eletta del Pd, Elly Schlein, al Nazareno per il passaggio di consegne con Letta.

Pd:Schlein segretaria con 53,75%, Bonaccini al 46,25

Le primarie del Pd hanno visto la partecipazione di 1.098.623 cittadini che hanno dato 587.010 voti (53,75%) a Elly Schlein e 505.032(46,25%) a Stefano Bonaccini. Lo rende noto, con un comunicato ufficiale, la commissone nazionale del partito democratico.