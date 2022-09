Letta: "Meloni allineata a chi sta con Putin". Lei: "Governo col Pd? Lunare"

Elezioni politiche 2022, Letta choc contro Meloni: "Vuole distruggere l'Ue come Putin"

Manca sempre meno al voto e i leader politici non se le mandano a dire. "Nonostante una postura a parole atlantista e pro Ucraina, Meloni, alleata di Orba'n in Europa e di Salvini in Italia, è oggettivamente allineata al fronte di chi lavora per il più grande progetto di Putin, che è far implodere l'Europa. E' in atto il primo vero tentativo di disfare la Ue. In questo Meloni si muove come il governo polacco, atlantista e anti-europeista, ma le due cose insieme non stanno".

La dura accusa arriva dal segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, in una intervista a Repubblica. "Alla moderazione di Meloni ha creduto solo chi ha voluto convincersene per convenienza o credulità”, continua Letta.

“Il voto del suo partito sull'Ungheria al Parlamento europeo è stata l'ennesima dimostrazione che non è cambiata. Aveva l'occasione di dimostrare il contrario, ha confermato che è in linea con Salvini", aggiunge Letta che, sulle parole del leader russo e il rischio che si precipiti verso una guerra mondiale, sottolinea: "Sono convinto che l'escalation di Putin gli creerà un sacco di problemi in casa, come dimostra anche la fuga di molti cittadini e la crescente opposizione interna. Ma è chiaro che siamo entrati in un fase estremamente delicata. Putin vive una crisi a causa del clamoroso insuccesso della sua guerra, un fallimento totale, inesorabile".

Notizie, quelle che arrivano da Mosca che "devono influire" sulle elezioni italiane, rimarca ancora il leader del Pd: "Ho l'impressione che ci sia stata una sottovalutazione dell'importanza del voto. Ci si è arrivati in modo quasi scanzonato. Orba'n l'ha detto in modo chiaro: se in Italia vince la destra è una grande notizia. Per Putin, ovviamente".

Elezioni politiche 2022, Meloni: "Ipotesi scenario di governo Fdi-Pd? Lunare"

Dal canto suo, intervistata a Mattino Cinque, Giorgia Meloni ha commentato: “Una eventuale estensione della maggioranza al di fuori del centrodestra? Non credo sarà necessario. Credo che il centrodestra avrà una maggioranza che serva per governare questa nazione. I governi arcobaleno li lasciamo agli altri". E a chi le chiede come definirebbe uno scenario di governo di Fdi-Pd, la leader di Fratelli d’Italia risponde: "Lunare...".

Elezioni politiche 2022, Meloni: "Non consulterò Draghi per fare il governo"

Ma non è tutto. Giorgia Meloni ha parlato anche di Mario Draghi. “Se consulterò il premier? No, il rapporto è cordiale, ma credo che il centrodestra abbia la possibilità di fare un governo di persone competenti. Spesso mi sento dire che non avrei una classe dirigente all'altezza. Noi Azzolina e Toninelli non li abbiamo", ha aggiunto la leader di Fdi a Mattino Cinque ospite di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Elezioni politiche 2022, Meloni: "Io primo premier donna e sinistra in corto circuito"

“La sinistra è in corto circuito, si sono riempiti la bocca sui diritti delle donne e non accettano che il primo capo del governo donna possa essere una donna di destra, dalle nostre parti conta il merito, non ti devono discriminare ma le cose te le devi guadagnare da sola”, aggiunge la Meloni. “E comunque”, continua, “il fatto di avere una donna premier penso che possa rompere il tetto di cristallo" per la parità dei diritti delle donne.

Infine, la leader di Fratelli d’Italia ha parlato anche di sua figlia. Alla domanda dei conduttori se sua figlia sa che la mamma potrebbe diventare presidente del Consiglio, lei risponde: “Abbiamo tentato di spiegarglielo, ha sei anni... Lei comincia a rendersi conto quando manchi troppo e un giorno mi ha chiesto 'mamma ma perché hai deciso di fare questo lavoro?”…