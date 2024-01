Libertà stampa, Schlein annuncia il sit in del Pd alla Rai: "Basta propaganda"

Rai, Schlein: "Oltrepassato il segno, sit-in del Pd a Viale Mazzini"

"Il Pd si mobilita per difendere la libertà di stampa e il valore di un sevizio pubblico che sia davvero libero e plurale e che non può essere a servizio del Governo di turno e della sua propaganda. Faremo un sit in alla Rai per difendere il pluralismo dell'informazione e la qualità dell'informazione che è un diritto inalienabile di ogni cittadino. Si è oltrepassato il segno". Così la segretaria Pd Elly Schlein nel corso di un punto stampa a Cassino.

