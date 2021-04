Libia, Draghi: "Soddisfatti per i salvataggi". La sinistra: "Parole indecenti"

Il primo viaggio ufficiale all'estero del premier Mario Draghi in Libia si rivela un boomerang. Le sue parole, infatti, trovano il pieno appoggio e sostegno nel centrodestra ma fanno esplodere la protesta nel Pd e nella sinistra in generale. Sono le parole di lode che rivolge al premier libico Dbeibah sui migranti e i salvataggi in mare a scatenare reazioni durissime, rinviando la resa dei conti al voto in Parlamento sul rifinanziamento della missione in Libia tra circa un mese. O anche prima, con la richiesta - si legge su Repubblica - di decidere su una commissione d’inchiesta sulle morti nel Mediterraneo, che per ora giace nei cassetti di Montecitorio, presentata sia dall’ex capogruppo del Pd, Graziano Delrio che dal radicale Riccardo Magi. Reagisce Matteo Orfini, ex presidente del Pd, che già un anno fa guidò la fronda alla Camera contro il patto Italia-Libia sui migranti: «Dirsi soddisfatti della sistematica violazione dei diritti umani è inaccettabile. Draghi ha commesso un errore, perché le parole hanno un peso. Persino Marco Minniti, il padre degli accordi libici per fermare i migranti, ha preso le distanze da quel “modello”».

I punti nevralgici - prosegue Repubblica - sono gli aiuti economici alla guardia costiera (su cui ci sono ombre di complicità con i trafficanti di esseri umani) e i centri di detenzione in Libia, veri lager. Dalla sinistra è un tam tam di proteste. Il Movimento delle Sardine con Jasmine Cristallo attacca: «Le parole di Draghi sono in linea con Salvini». Nicola Fratoianni (SI) giudica l’affermazione «indecente e grave», così Loredana De Petris, i dem Marco Furfaro e Laura Boldrini, Elena Grandi e Luana Zanella dei Verdi, Erasmo Palazzotto di Leu. Anche le associazioni umanitarie protestano, a cominciare da Medici senza frontiere-Italia. È Lia Quartapelle, che il neo segretario Enrico Letta ha voluto responsabile Esteri del Pd, a tentare di riequilibrare il giudizio: «Bisogna inserire quelle parole di Draghi nel nuovo approccio: stabilità libica e lotta ai traffici illeciti».