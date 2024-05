Liste Ue, è la solita "parentopoli": si candida anche la figlia di Fazio

Candidati Ue, liste ricche di parenti di politici. Ma ci sono anche diverse omonimie

Il tempo è scaduto, le liste di tutti i candidati dei partiti che corrono per le Europee sono state depositate. Come sempre non mancano le sorprese e si conferma il "vizio" dei politici di inserire parenti. A scorrere le liste dei candidati alle Europee - riporta Il Corriere della Sera - sono diversi i cognomi noti. Da Giolitti a Fazio, da Dell’Utri a Mussolini. Nelle liste di FdI debutta Giovanna Giolitti, che porta il nome del bisnonno Giovanni, cinque volte presidente del Consiglio dei ministri del Regno d’Italia. Con Noi moderati — apparentato con Forza Italia alle Europee — scende in campo Maria Chiara Fazio, figlia dell’ex governatore Antonio Fazio della Banca d’Italia.

Giorgia Meloni alla fine non è riuscita a convincere il ministro della Difesa Guido Crosetto a candidarsi, ma un Crosetto ci sarà comunque, si tratta del nipote Giovanni, già consigliere comunale di Torino. Nel partito di Giorgia Meloni figura anche - prosegue Il Corriere - un Ciriani: Alessandro, fratello del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca. Parentela già nota quella dell’ex senatrice e 3 volte europarlamentare del Ppe, Alessandra Mussolini, figlia del quartogenito del Duce, Romano. Ma ci sono anche gli omonimi, come Sandra Renzi che si candida con Stati Uniti d'Europa e Massimo Dell’Utri nelle fila di Noi Moderati che, dicono dal partito, non è parente di Marcello.