Lollobrigida, giallo delle pubblicità. Dall'Agricoltura 1,7 mln per lo sport

Lollobrigida, il mistero delle sponsorizzazioni per diversi sport da parte del suo dicastero

Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e cognato della premier Giorgia Meloni, è finito ancora una volta al centro delle polemiche a causa dei finanziamenti del dicastero da lui diretto verso gli eventi sportivi. Si tratta di una cifra considerevole, negli ultimi due anni - riporta La Repubblica - sono stati stanziati 1,7 milioni, solo per campagne di comunicazione. Ma Lollobrigida non è il ministro dello Sport, bensì quello all’Agricoltura. Ma non c’è evento sportivo degno di nota che non veda il ministro in prima fila: in tribuna d’onore, a premiare la squadra o il campione di turno. Al debutto della squadra italiana agli Europei di calcio il ministro Lollobrigida - prosegue La Repubblica - era in tribuna d’onore a Dortmund.

Qualche giorno prima della partita si era tenuta a casa Italia a Iserlohn una conferenza stampa per presentare lo spot sostenuto dal ministero e con protagonisti l’allenatore della nazionale Luciano Spalletti e alcuni giocatori che promuovono riso, pomodoro, parmigiano o mozzarella. Dietro a queste varie sponsorizzazioni - in base a quanto risulta a La Repubblica - ci sarebbe sempre dietro l’Ismea: il braccio economico del dicastero che sulla carta si dovrebbe occupare di servizi per il mercato agricolo ma che dall’arrivo di Lollobrigida al comando è stato rilanciato come ente che sostiene la comunicazione e il marketing dei prodotti dell'eccellenza agricola italiana: soprattutto legati allo sport. I finanziamenti sono andati non solo al calcio, ma anche al rugby, volley e molti altri sport. Queste campagne a carico del ministero - si chiede La Repubblica - che ritorno hanno avuto per le nostre produzioni d’eccellenza?