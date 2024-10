Elezioni Liguria, Pastorino (Pd): "Errore non includere Renzi? No, errore gestire cosi la situazione"

"La visibilità sui temi giudiziari ha lasciato poca traccia, anzi nulla, nella coscienza collettiva per veicolare una proposta alternativa a quella del Centrodestra"



E' stato un errore non includere Matteo Renzi nella coalizione che ha sostenuto Andrea Orlando? "Secondo me no, semmai è stato un errore gestire così la situazione". Lo afferma ad Affaritaliani.it il deputato del Pd Luca Pastorino, eletto in un collegio uninominale di Genova città dopo la vittoria risicatissima di Marco Bucci alle elezioni regionali liguri. "D'altronde gran parte del partito di Renzi era dall'altra parte e parlo di un assessore della giunta Bucci e di un altro esponente. Il peso di Italia Viva è quindi disperso e residuale. Io - sottolinea Pastorino - sono rientrato nel Pd vincendo un collegio uninominale e ora semmai dobbiamo capire se è stato fatto tutto il possibile per far emergere la nostra proposta politica, pur essendo il Pd nettamente il primo partito della regione. La visibilità sui temi giudiziari ha lasciato poca traccia, anzi nulla, nella coscienza collettiva per veicolare una proposta alternativa a quella del Centrodestra", conclude.