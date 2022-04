M5s, 39 euro per andare a lezione da Dibba. Ora fa il docente politico online

Di Battista si reinventa docente. L'ex grillino sempre più multitasking

Alessandro Di Battista diventa "docente di politica". L'ex grillino terrà un corso di politica online e per i più veloci ad iscriversi il tutto costerà appena 39 euro. Sui social l'annuncio ufficiale dell'iniziativa. "Apprendi le strategie più efficaci da usare in campagna elettorale per ottenere il miglior risultato alle elezioni di giugno". Il "comunicatore straordinario" Di Battista, - si legge sulla Stampa - come viene definito sul sito che reclamizza il corso, "per la prima volta partecipa come docente" e "condivide la sua esperienza". Piuttosto breve, per la verità, ma nell’epoca in cui la politica pop e mediale ha egemonizzato l’immaginario degli elettori, a contare – e quelle lui ce le ha, eccome – sono soprattutto la visibilità e l’esposizione.

Venendo ai contenuti del corso, però – prosegue la Stampa - di rivoluzionario (l’attributo che Dibba ha sempre prediletto) non si trova granché. Un programma di materie molto basico, che mescola strumenti della campagna elettorale premoderna (come si compongono uno slogan e, addirittura, un volantino), moderna (come si sta in tv), e postmoderna (l’uso politico di Instagram). Il corso si sposa perfettamente con il marketing politico, inducendo Di Battista a reinventarsi pure come formatore per un pubblico da remoto che vuole cimentarsi con le amministrative o, magari, vuole solo gustare il brivido dell’interazione virtuale con la celebrity.

