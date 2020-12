M5S, 87% sì a contratto con Rousseau. Cominardi nuovo tesoriere

M5s: 87% si' a contratto servizio con Rousseau - Ampia maggioranza dei si' a siglare uncontratto di servizio con Rousseau. E' l'esito della votazione on linesu uno dei 23 quesiti relativi alle conclusioni degli Stati generali.Alla domanda: "Strumenti per la democrazia diretta Sei d'accordo con laseguente affermazione: I rapporti con il gestore della piattaforma sianoregolati da apposito contratto di servizio o accordo di partnership"hanno votato 15913 iscritti. I si' sono 13879 (87,2 %), i no 2034 (12,8%).



M5S: Cominardi eletto da iscritti nuovo tesoriere - Claudio Cominardi e' il nuovo tesoriere del M5S. Cominardi, proposto da Beppe Grillo, e' stato votato dal 52% dei partecipanti alla scelta online. Il 33,9% ha votato scheda bianca.