Manovra, Patuanelli (M5s): "L'RdC non si tocca. Draghi è d'accordo con noi"

Patuanelli, l'incontro con Draghi sulla manovra: "Il reddito di cittadinanza non si tocca. Il premier è d'accordo"

"Il M5S è stato parte attiva nel proporre" una revisione del reddito di cittadinanza, ma "abbiamo chiesto a Draghi che non ci siano più modifiche nel passaggio parlamentare" della manovra: "il reddito di cittadinanza non deve subire ulteriori modifiche nel percorso parlamentare né nel merito né nella dotazione economica".

Lo ha detto il capodelegazione del M5S Stefano Patuanelli al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Il reddito è una misura necessaria per una società che sta pagando a caro prezzo pandemia", ha aggiunto Patuanelli. Alla domanda su quale fosse stata la risposta di Draghi, Patuanelli ha risposto: "É d'accordo con noi".

Manovra, Patuanelli (M5s) a Draghi, superare limite Isee per Superbonus 110%

La riunione con Draghi è stata "serena e proficua". "Condividiamo i principi della manovra che utilizza gli spazi di crescita in modo espansivo per sostenere le nostre imprese" e abbiamo "segnalato alcuni aspetti migliorabili nel percorso parlamentare, come quello del Superbonus al 110% e più in generale dei bonus edilizi", aggiunge Stefano Patuanelli lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro M5s con Draghi sulla manovra. "Abbiamo segnalato che il limite Isee sulle abitazioni monofamiliari è particolarmente restrittivo e ci auguriamo si possa superare. Inoltre i controlli sono sacrosanti verso i furbetti ma bisogna dare certezze”, conclude.