M5S, Conte subito silurato. "La parola passa nuovamente al Tribunale"

"E' ontologicamente impossibile coniugare democrazia e candidato unico"



"Per come è stato congegnato lo statuto tramite le modifiche approvate l'11 marzo, era impossibile che Conte non venisse eletto, visto che era l'unico candidato e che era eleggibile, per prescrizione statutaria, anche laddove avesse ottenuto due soli voti. È andata come è andata, ma è comunque ontologicamente impossibile coniugare democrazia e candidato unico. La parola passa nuovamente al Tribunale". Lo afferma ad Affaritaliani.it Lorenzo Borrè, l'avvocato che rappresenta gli ex attivisti grillini che continuano a mettere i bastoni tra le ruote al "nuovo corso" targato ex premier gialloverde e giallorosso, subito dopo i risultati della votazione tra gli iscritti del Movimento 5 Stelle che hanno riconfermato Giuseppe Conte leader.

Leggi anche:

" Biden attacca Putin e mette in imbarazzo la Casa Bianca: "Serve la diplomazia"

Ucraina, il Papa: "E' il momento di abolire la guerra dalla storia dell'uomo"

Russia, Turchia attira gli oligarchi: "Qui potrete continuare a fare affari"

Usa, Biden lavora al budget e spunta una minimum tax su più ricchi

Covid, dal 1° aprile stop allo stato di emergenza: le nuove regole

Fedez, il ribaltamento dei valori con la malattia sui social

Papa Francesco denuncia il "martirio" dell'Ucraina. VIDEO

Intesa Sanpaolo: al via i progetti per l’emergenza umanitaria

Ippolita approda in Europa: a Milano uno spazio tra arte e alta gioielleria