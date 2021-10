M5s, Conte: “Astensionismo protagonista. Opposizione a Roma e Torino”

"Il vero protagonista di questa tornata di ballottaggi è in modo drammatico l'astensionismo. Un astensionismo che sfiora il 60% è un dato che deve farci riflettere e dovrebbe allarmare tutte le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle ha il dovere di dare una risposta a chi non crede più nella politica come soluzione. C'è poco da parlare e molto da fare. A partire dalla nostra immediata riorganizzazione, dalla nostra rinnovata capacità di saper rispondere ai territori, al cuore del nostro Paese".

Così il leader dei M5S Giuseppe Conte, su Facebook. "Quanto ai risultati dei ballottaggi- continua- il Movimento 5 Stelle a Roma, Torino e Trieste sarà all'opposizione. Lavoreremo in modo costruttivo ma senza fare sconti a chi governerà le città perché la nostra stella polare sarà sempre l'interesse esclusivo dei cittadini. In alcuni comuni abbiamo confermato l'elezione di nostri sindaci uscenti: in questi casi ci impegneremo a portare avanti le nostre idee e i nostri progetti, continuando a tenere alta l'asticella del bene comune. In altri comuni ancora abbiamo contribuito alla vittoria di un ampio schieramento con la conseguenza che saremo responsabilmente coinvolti nei rispettivi governi cittadini".

"Un forte ringraziamento va a quanti, è il caso di Virginia Raggi e di Chiara Appendino, si sono particolarmente impegnati per perseguire l'interesse dei propri cittadini, portando avanti i valori del Movimento 5 Stelle, lasciando in eredità un bagaglio importante, da cui i prossimi sindaci, a cui vanno i nostri migliori auguri, potranno partire".

All'interno del M5s serpeggia il malumore, dati di analisi politica: abbiamo ottenuto risultati dove non eravamo con il Pd. Ma, soprattutto: quando Enrico Letta parla di un campo largo non facile da costruire "è evidente che apre a Carlo Calenda e a Matteo Renzi, il che non sarà facile da digerire per Conte che, con quest'ultimo, ha un "conto" aperto anche di tipo personale.

Nel frattempo non c'è ancora l'annunciata segreteria di M5s 2.0 che dovrebbe segnare la ripartenza. Fonti qualificate ribadiscono che la priorità dell'ex premier è la partita dei direttivi dei gruppi che dovranno 'guidare' gli eletti da qui a febbraio per l'elezione del Capo dello Stato: in pole position per la presidenza del gruppo Camera l'ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. In Senato non sembrerebbe esserci grande compattezza, ma si dovrebbe ricandidare Ettore Licheri ma anche l'ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, è la voce, potrebbe essere intenzionata a candidarsi e anche a Montecitorio Davide Crippa potrebbe decidere di 'non mollare'.

Scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Occorre remare, compatti, nella stessa direzione. Rimaniamo concentrati sul rilancio del Paese, c'e' tanta voglia di tornare a vivere normalmente, a lavorare e a progettare il futuro". Il campo lo ha indicato, tuttavia, lo stesso Conte: l'area di M5s è quella del Centrosinistra.