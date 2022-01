M5S, siluro di Conte a Di Maio: "Chiarimento? "L'ho detto prima io"

Quirinale: Conte, con Pd rapporti sono ottimi



"I rapporti con il Pd sono ottimi. Con Enrico Letta ci siamo sentiti ancora stamattina. Siccome "abbiamo vissuto dal di dentro la trattativa" per l'elezione del presidente della Repubblica, "non c'e' stata ombra di opacita', anche se sui giornali facevano filtrare di tutto, ma e' normale a questo livello che vi siano le piu' fantasiose ricostruzioni". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte.

Quirinale: Conte, chiarimento in M5s? Senz'altro - "L'ho detto prima io", rispetto a Luigi Di Maio che ha chiesto una verifica politica dentro M5s, al termine delle votazioni sul Quirinale. "Un chiarimento ci sara' senz'altro". Cosi' Giuseppe Conte, presidente M5s, rispetto alle dinamiche interne al Movimento e all'invito del Ministro Luigi Di Maio affinche' si avvii una verifica politica interna al Movimento.



Conte, Di Maio parla di fallimenti? Era in cabina regia - "Se Di Maio parla di fallimento se di Maio ha delle posizioni le chiarira' perche' lui era in cabina di regia, come ministro l'ho fatto partecipare, ci chiarira' perche' non chiarito questa posizione, e soprattutto ci chiarira' i suoi comportamenti, non a Conte agli iscritti". Cosi' il leader M5s Giuseppe Conte parlando con i cronisti.



M5s: Conte, stimo Di Battista. E' persona genuina - "Stimo Alessandro Di Battista. E' una persona genuina, possiamo avere diverse opinioni politiche, ma lo rispetto e lo stimo". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "In politica, la qualita' di essere persona perbene e' importante per garantire che i traguardi siano ambiziosi, che ci sia l'etica pubblica. Ma essere perbene non e' sufficiente. La polita deve esprimere delle battaglie e occorre anche tanta determinazione e coraggio", ha aggiunto.

M5s: Di Battista, serve riflessione, vigliacco accusare Conte - "Da anni e' necessaria una riflessione politica all'interno del Movimento ma e' vigliacco mettere oggi sul banco degli imputati l'ultimo arrivato che al netto di idee diverse su alcune questioni considero persona perbene e leale". Cosi', su Facebook, Alessandro Di Battista, ex deputato M5s, difende il presidente Giuseppe Conte.