M5s, Conte: "Grillo schiaffeggia gli iscritti. Non vale più la regola dell'uno vale uno?"

M5s, lo scontro Conte-Grillo non termina con la Costituente. L'ex premier valuta la ripetizione del voto

Il nuovo M5s è nato ufficialmente dopo l'assemblea costituente che si è conclusa domenica. Il potere passa nelle mani di Giuseppe Conte e molte cose stanno per cambiare. Ma Beppe Grillo non ci sta e chiede di ripetere la votazioni preannunciando anche possibili cause legali nel caso non si trovasse un accordo. L'ex premier risponde così all'ormai ex garante. "I seguaci di Grillo - dice Conte a Il Corriere della Sera - avevano già invitato a non votare. Il tentativo di boicottaggio già c’è stato, ma la maggioranza degli iscritti ha dimostrato di credere a quello che in passato Grillo ha sempre predicato, cioè il valore della democrazia. È paradossale che si rimangi la regola dell’uno vale uno, per affermare la regola che c’è uno che vale più di tutti gli altri messi assieme".

"Potremmo affidarci pure noi - prosegue Conte - ai cavilli giuridici e avviare un contenzioso per contestare questa arbitraria ripetizione del voto, ma preferisco avviare da subito i passi necessari per richiamare la nostra comunità al voto sulla rete e rimettere di nuovo a loro la libera espressione del voto democratico. Ci sono stati ripetuti tentativi di Grillo di impedire alla comunità di esprimersi e ancora adesso, di fronte a un risultato così univoco che la comunità ha deciso sin dalla formulazione del quesito, lui sta contrastando la libera e democratica volontà espressa dalla nostra comunità".

"Ho rinunciato a capire - conclude Conte a Il Corriere - perché lui stia cancellando la sua storia e stia schiaffeggiando così palesemente tutti gli iscritti e tutto ciò per cui si è battuto in tanti anni. Abbiamo una comunità matura e unita, desiderosa di partecipare e contare, non vedo scissioni all’orizzonte".