M5s, Conte ha scelto i vice: Gubitosa, Taverna, Turco, Todde, Ricciardi. VIDEO

Giuseppe Conte ha presentato, nel corso dell'assemblea congiunta dei gruppi M5S, i cinque VICE che comporranno la sua segreteria: Paola Taverna (che avrà il ruolo di vicepresidente vicaria), Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde e Mario Turco. Tra i vice di Conte non ci sono Virginia Raggi, Chiara Appendino, Lucia Azzolina.

Conte: "Non possiamo assolverci, ora è il momento di decidere chi essere e tornare sui territori"

"Sento ripetere spesso nel M5S che tanto alle amministrative siamo sempre andati male. Io dico che non possiamo assolverci: dobbiamo decidere ciò che vogliamo fare, essere e ciò che non vogliamo essere. Il nostro giudizio non può essere indulgente". Così Giuseppe Conte in assemblea congiunta M5S.

"Questa tornata elettorale e' stata segnata dal mancato rinnovo della fiducia dei cittadini" che ci aveva consentito "di governare citta' importanti, ma questo al di la' dell'impegno di Virginia e di Chiara, cui va il nostro ringraziamento". Lo ha detto il presidente di M5s, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento di fronte ai gruppi parlamentari. "Possiamo dire che non e' colpa nostra" io "dico che non possiamo assolverci" e che "e' questo il momento di decidere cio' che vogliamo fare e cio' che non vogliamo fare", ha aggiunto. "Dobbiamo toranare sui territori".

M5S, Conte: "Casaleggio vilipeso, fa bene il figlio a querelare"

Giuseppe Conte ha reso omaggio a Gianroberto Casaleggio nella sua relazione introduttiva all'assemblea dei parlamentari del M5S: "L'ho visto vilipeso per delle accuse e sono contento che Davide dopo la querela per una notizia vecchia abbia annunciato un nuova querela per una cosa che ha definito infamante per la memoria del padre". Il riferimento è alle presunte rivelazioni di un ex dirigente dei servizi segreti venezuelani su presunti fondi ricevuti dal M5S proprio dal Venezuela.