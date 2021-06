M5S, Conte non cede: "Porrà le sue condizioni". Anteprima di Affaritaliani.it

Pensavate che Conte sarebbe crollato miseramente nello scontro con Beppe Grillo per la guida dei 5 Stelle? Vi sbagliate. Come Affaritaliani.it ha appreso da fonti di altissimo livello, all’interno dello stato maggiore di Conte, l’avvocato nella conferenza stampa organizzata per questo pomeriggio, “porrà le sue condizioni” per raggiungere un'intesa con il fondatore del Movimento ed ex comico genovese.



Un modo, quello dell'ex premier, per rilanciare la palla nel campo di Grillo che a quel punto dovrà assumersi la responsabilità di un'evetuale, clamorosa, frattura che porterebbe quasi certamente a una dolorosa scissione nel M5S. Scissione che avrebbe conseguenze sia sul governo Draghi sia sull'alleanza con il Partito Democratico. Conte, insomma, non dovrebbe strappare ma nemmeno cedere di un millimetro. Pone le sue condizioni e poi vedremo come reagirà Grillo.



Intanto arriva il commento sprezzante del leader della Lega. "L'unico Conte che ho seguito con interesse negli ultimi mesi è l'allenatore dell'Inter dell'altro onestamente mi interessa poco dei litigi tra Conte e Grillo chissenefrega". Così Matteo Salvini, a margine della visita al cantiere Tav di Chiomonte. "Mi permetto di dare questo giudizio politico: chi se ne frega. Se ha più ragione Conte o più ragione Grillo mi interessa meno che zero", ha aggiunto.