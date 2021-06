M5s, Grillo ha un dossier anti-Conte. Mail segrete, l'incontro con Barr e...

M5s, Grillo ha un dossier anti-Conte. Mail segrete, l'incontro con Barr

Il M5s continua a combattere la sua guerra interna, senza esclusione di colpi. Dopo il duro attacco di Beppe Grillo nei confronti dell'ex premier Giuseppe Conte, che di fatto ha messo fine al tentativo dell'avvocato di rifondare il Movimento, adesso il comico vuole rincarare la dose. L'obiettivo - si legge sul Giornale - è di far fuori totalmente dalla scena politica l'avvocato. Il dossier segreto nelle mani del comico diventa il terzo attore della contesa. Uno scambio riservato, messaggi, mail e telefonate, da cui emergerebbe la contrarierà di Grillo all’operazione «responsabili». Un carteggio che ora il comico minaccia di usare per screditare la carriera di Conte.

Ci sarebbe un secondo carteggio, in questo caso tra l'ex premier e i singoli parlamentari del M5s, che svelerebbe il progetto dell’ex premier di costituire gruppi autonomi alla Camera e al Senato nel timore che il Movimento lo scaricasse. C’è poi - prosegue il Giornale - un altro capitolo, che arricchisce l’intrigo. Grillo sarebbe «informatissimo» anche sulla vicenda Barr: nell’agosto del 2019, a Palazzo Chigi c’è Conte, il ministro della Giustizia degli Stati Uniti William Barr sbarca in Italia per incontrare in forma riservata l’ex numero uno del Dis Gennaro Vecchione. La missione di Barr sarebbe servita a cercare elementi per screditare le indagini condotte dal Fbi sul Russiagate.