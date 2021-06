M5s, Italia da Mario Monti a Nina Monti. “Indignati ancora”, stallo sull’inno

L’Italia da Mario Monti a Nina Monti. Un cognome che segna le tappe della storia politica italiana. E sì perché lo scontro che si sta consumando in queste ore fra il capo politico in pectore Giuseppe Conte e il guru barbuto Beppe Grillo passa anche dalla cantautrice romana. Come ha raccontato ieri Affaritaliani.it la Monti è una fedelissima del leader genovese.

Da anni fa parte dello staff di Grillo. Ora però, con Rocco troppo spostato sulle posizioni dell'ex premier, lei è diventata la "nuova Casalina". Già nel 2014 si esibiva prima delle manifestazioni-show del fondatore dei 5 Stelle. Era l’11 ottobre del 2014 quando proponeva al pubblico (elettorato) il brano “Black Out”, una canzone che voleva "far riflettere su quanto consumo spropositato di energia elettrica compie l’uomo ogni giorno”. Così diceva Nina presentando il pezzo. Quel giorno Grillo si calò con una gru arringando la folla accorsa al Circo Massimo, a Roma.



Beppe Grillo si cala dalla gru al Circo Massimo (ottobre 2014)

Ma è un’altra la canzone che ha conquistato Grillo e la base pentastellata. Si intitola “Indignati ancora”. Un brano che veniva pubblicato proprio nel gennaio del 2012, quando in Italia un altro Monti, Mario, parlando di un possibile aumento dell’Iva dal 21 al 23% infiammava il dibattito pubblico e preparava il terreno all’ascesa di Grillo che con gli scontenti del governo Monti ha costruito il 25% del consenso alle politiche dell’anno dopo.

E a sbloccare l’impasse fra Conte e Grillo potrebbe essere proprio la canzone di Nina Monti. Se Conte accetta, “Indignati ancora” diventerà l’inno dei pentastellati. Qualcuno penserà, ‘ma figurati se questi si scornano per l’inno’. E no. È questione sottile. Il titolo contiene le parole d’ordine del Movimento. Quelle che Conte vuole eliminare nel nuovo statuto. Mettendo ai grillini il vestito moderato.

Il testo-inno regala un'ulteriore curiosità. Il sottotitolo del brano è stato mutuato dalla celebre massima del leader argentino Ernesto Che Guevara “La vera rivoluzione è dentro di noi". Un personaggio, quest’ultimo, che porta dritti dritti ad Alessandro Di Battista, che proprio in questi giorni, nemmeno a farlo a posta, si trova in Bolivia, a La Higuera. Lì dove il Che venne giustiziato.

IL TESTO-INNO "INDIGNATI ANCORA" DI NINA MONTI