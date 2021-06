M5s, la nuova piattaforma è SkyVote. Staccata la spina a Rousseau e Casaleggio

Il M5s dopo mesi di buio comincia a rivedere la luce. Si è definitivamente risolta una questione importante, che di fatto impediva a Giuseppe Conte di far nascere il suo nuovo partito. Addio definitivo a Rousseau di Davide Casaleggio e via libera per la nuova piattaforma: sarà SkyVote Cloud. A dare l’annuncio è stata la Multicast srl, azienda che usa il voto elettronico dal 2014. "Il M5s - recita una nota sul sito - ha scelto SkyVote Cloud dopo un'attenta selezione di mercato, considerandolo appropriato alle proprie esigenze. La natura del rapporto con il M5S è, pertanto, esclusivamente professionale e in nessun caso riconducibile a questioni di appartenenza politica".

"Inoltre, Multicast srl - si legge sul Giornale - non detiene i dati degli utenti, né questi saranno registrati. I dati degli iscritti al M5S saranno solo utilizzati temporaneamente per l'identificazione da parte dei nostri sistemi nel momento in cui gli elettori si collegheranno al sistema di voto, per poi essere cancellati in modo definitivo alla conclusione delle operazioni di voto che saranno completamente anonime ed immodificabili".