M5S: Morra, sono fuori dal gruppo non dal Movimento. Sistema vuole omologarci

M5S: Morra, sono fuori da gruppo non da Movimento

"Sono fuori dal gruppo del Senato ma non del M5S, c'e' una decisione" che devono prendere i probiviri e poi deve essere ratificata on line", quando la procedura sara' conclusa allora si porta' dire che sono fuori". Lo dice Nicola Morra del M5S a RaiNews 24. "Ricordo - aggiunge Morra - che il collegio dei probiviri e' fermo da un anno e prima delle nostre richieste di procedura espulsione dovrebbe esaminarne tante altre".

M5S: Morra, leadership Di Battista? non voglio capo decido da me

"La leadership e' data dalla razionalita', io non voglio un capo che indichi per me, voglio poter decidere da me assumendomi le mie responsabilita'". Lo dice il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, intervistato da RaiNews 24 sulla ipotesi che Alessandro Di Battista possa essere il leader attorno al quale si riuniranno i dissidenti del M5S che non hanno votato la fiducia al governo Draghi. Morra ha aggiunto che non partecipera' all'intervento di Di Battista previsto per questa sera su Instagram. Quanto alla possibilita' che i fuorisciti dal Movimento possano chiedere il simbolo dell'Italia dei Valori per formare dei gruppi parlamentari, Morra ha risposto: "Non posso mettermi nei panni degli altri colleghi, io mi sento M5S"

M5S: Morra, sistema vuole omologarci; palazzi imborghesiscono

"Il sistema ha come obiettivo la nostra omologazione". Lo ha detto il senatore Nicola Morra, nei giorni scorsi espulso dal M5s, a 'L'ospite' di Massimo Leoni su Sky TG24. "Il movimento era nato come rivoluzionario ma poi se lo porti nei palazzi del potere, lo imborghesisci e lo trasformi C'e' stata un'abile regia, grazie anche alla legge elettorale con cui si e' impedito a chi poteva vincere di poter ottenere la maggioranza parlamentare. Il Movimento per le sue caratteristiche doveva essere la forza su cui far convergere gli altri, poco alla volta noi siamo cresciuti, un tempo ci definivamo il virus". "Spero che prevalga la ragionevolezza, se volevamo cambiare il sistema gli stiamo facendo un favore non da poco" ha detto ancora. "Nel M5S - spiega - avevo provato a dire che si poteva andare in un modo differente". "Noi - dice poi l'esponente del M5S che ha votato no alla fiducia al governo Draghi - abbiamo come nostre battaglie il conflitto di interessi, la lotta all'evasione fiscale, non so se tutte le forze al governo hanno le stesse intenzioni". Riferendosi all'ipotesi di espulsione dal M5S Morra ha ribadito che "questa misura per diventare deve essere istruita e accolta dai probiviri ed essere ratificata con un voto on line. Se si perfeziona sono un espulso, ma se non dovesse essere continuero' ad essere un iscritto e un attivista".

M5S: Morra, lasciare Antimafia? Posso continuare a onorare mandato

"Molti vorrebbero che io lasciassi, forse per normalizzare. Io penso il contrario, penso che si possa continuare onorare il mandato senza guardare in faccia a nessuno". Lo dice Nicola Morra, intervistato da RaiNews 24, riferendosi al suo ruolo di presidente della Commissione Antimafia.