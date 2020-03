M5S: no a Draghi e governissimo. "Non è neanche nei nostri binocoli"

Dal Movimento 5 Stelle arrivo un no secco e categorico all'ipotesi di un governo di larghe intese e di unità nazionale, guidato da una figura stimata da tutti come l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, per affrontare la grave emergenza economica legata alla diffusione del coronavirus.

"L’Italia sta affrontando la crisi nel migliore dei modi con un governo solido e un ottimo presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Draghi non è nemmeno nei nostri binocoli e non ci interessa", afferma ad Affaritaliani.it Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri e uno dei massimi esponenti dei 5 Stelle.

Governo, Cancelleri: piena fiducia in Conte. Draghi? No grazie - "Il presidente COnte ha tutta la nostra fiducia. Mario Draghi a palazzo Chigi? No grazie. Questo governo deve andare avanti pensando solo a fare, a lavorare. Non è tempo di fantapolitica o chiacchiere". Lo scrive su twitter il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri.

M5S: fiducia piena in governo Conte, no a ipotesi Draghi - "L'attuale governo ha la piena fiducia del M5S e cosi' anche Conte, il quale sta gestendo con capacita' e determinazione una situazione senza precedenti. Il presidente del Consiglio e' per noi una figura di garanzia, alla guida di un esecutivo che sta lavorando compatto e in sintonia con un unico obiettivo: aiutare il nostro Paese a uscire dalla crisi. Altri nomi fatti circolare per la guida di Palazzo Chigi, come quello del Governatore Draghi, per noi non sono neppure ipotizzabili". Lo sottolinea il M5S facendo riferimento a un retroscena apparso oggi sul Corsera.