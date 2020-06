M5S: "No al Mes". Pd: "Va usato". Su Affaritaliani la lite nella maggioranza

La frattura tra i due partiti principali del governo Conte va in scena su Affaritaliani.it. Una frattura profonda, netta e, al momento, difficilmente sanabile. Rispondendo all'appello di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico ('10 ragioni per dire sì al Mes, basta tergiversare'), il ministro pentastellato dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli all'ora di pranzo risponde con un laconico "la posizione del Movimento non cambia". Pautuanelli, che tra i ministri grillini è probabilmente il più filogovernativo e meno movimentista, conferma così la linea del premier Giuseppe Conte, come spiegata qualche giorno fa con questo articolo di Affaritaliani.it.

Intorno alle ore 16 arriva la posizione ufficiale dei Dem. Andrea Orlando, sempre su Affaritaliani.it, spiega secco e lapidario che "la posizione del Pd è quella di Zingaretti. Punto". Botta e risposta. Un ping pong che vede i renziani di Italia Viva nettamente e apertamente schierati al fianco di Zingaretti e del Partito Democratico. Un tema, quello europeo, che spacca la maggioranza ma anche l'opposizione. Anche oggi Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno ribadito la loro opposizione all'utilizzo del Mes, mentre Forza Italia e Silvio Berlusconi sono settimane che spingono per l'adesione al fondo messo a punto dall'Unione europea.