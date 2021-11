M5s, nuovo Capogruppo: al Senato la spunta Castellone. Colpo a Conte

M5s, nuovo Capogruppo al Senato: la spunta Castellone, passo indietro di Licheri dopo un giorno di trattattive. Conte costretto a mediare

Ettore Licheri dà spazio a Mariolina Castellone, Giuseppe Conte costretto a mediare. Scongiurato il rischio del voto per martedì prossimo, con esito negativo per il candidato favorito dai vertici, in favore della senatrice campana candidata di Luigi Di Maio.

"Conte alla prima curva è andato a sbattere", sostiene un parlamentare. Conte dopo il voto di mercoledì finito con un clamoroso pareggio di 36 a 36 voti, dopo la decisione ufficiale del Movimento, ha detto: "Abbiamo riflettuto insieme su quello che è stato l'esito del voto: c'è stata subito la disponibilità di Licheri a lasciare spazio a Castellone. Abbiamo valutato e preso atto di questa disponibilità e convenuto che a questo punto conviene dare subito spazio a Mariolina, ovviamente con la piena fiducia di tutti".

Ma le riunioni che si sono susseguite nei giorni precedenti e le proposte di un tandem Licheri-Castellone, sei mesi per ciascuno, o di una terza figura "accordante", entrambe poco sostenute, rendono evidenti le difficoltà ai vertici pentastellati. Dietro Castellone convergeva un vasto dissenso da parte di Conte e i suoi. Taverna, raccontano da Palazzo Madama, andava vantandosi di "aver convinto cinque senatori" in favore di Licheri (il vicinissimo a Conte).

