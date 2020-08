M5S, passa la linea Di Maio. Sì a terzo mandato e alleanze

L'80,1% degli iscritti certificati e abilitati al voto sulla piattaforma Rousseau hanno risposto a favore del quesito posto dal capo politico del Movimento Cinquestelle Vito Crimi sulla modifica del cosiddetto mandato zero per i consiglieri comunali, municipali e i presidenti di municipio. Questa modifica apre la possibilità che Virginia Raggi si ricandidi a sindaco di Roma. Il 59,9% si è poi espresso a favore "della possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche anche con i partiti tradizionali". E' quanto emerge dalla votazione che si è conclusa a mezzogiorno e di cui dà conto il Blog delle stelle.



Hanno partecipato alle due votazioni, si legge sul blog delle Stelle, un totale di 48.975 aventi diritto che hanno espresso complessivamente 97.585 preferenze. La votazione, si spiega, "è certificata dal notaio che ne ha garantito la regolarità". Il primo quesito riguardava "la modifica del cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei due mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o presidente di municipio". I sì sono stati 39.235 (80,1%) e i no 9.740 (19,9%). Nel secondo quesito sulle alleanze con i partiti tradizionali a livello territoriale i si sono stati 29.196 (59,9%) e i no 19.514 (40,1%).



Per quanto riguarda la deroga al mandato zero, come ha scritto Affaritaliani.it, si tratta del primo step per poi avallare il terzo mandato anche per i parlamentari e quindi per big del calibro di Luigi Di Maio, Roberto Fico, Vito Crimi, Paola Taverna, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e Carla Ruocco.



Sul via libera alle alleanze con il Partito Democratico, con meno meno netti dell'ok al terzo mandato, pesa moltissimo la presa di posizione del ministro degli Esteri Di Maio che nella serata di ieri è intervenuto pubblicamente per spingere gli attivisti a votare sì. Se avesse vinto il no, infatti, l'intero governo sarebbe stato a forte rischio.



M5s: Di Maio, oggi inizia nuova era - "Un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi per la sua ricandidatura e buona fortuna a tutti i candidati sindaco che saranno a capo di coalizioni politiche nei Comuni dove correremo per le elezioni del 20 settembre. Da oggi inizia una nuova era per il MoVimento 5 Stelle nella partecipazione alle elezioni amministrative". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio, commentando i risultati della consultazione su Rousseau. "Includere e aggregare - sottolinea - saranno le vie da percorrere, rispettando e difendendo sempre i nostri valori. Oggi abbiamo scelto di incidere. Oggi abbiamo scelto di provarci. Si riparte ascoltando i territori. Viva il Movimento 5 Stelle".



Casaleggio: bene partecipazione, iscritti vero organo collegiale M5S - "Sono contento della grande partecipazione degli iscritti a questo voto. Da oggi i parlamentari e consiglieri regionali potranno riportare la loro esperienza nei comuni, e viceversa i consiglieri comunali e gli attivisti potranno essere attori di quel ricambio necessario per non far diventare la politica una professione. Il MoVimento in questi anni ha sempre dimostrato che le decisioni si prendono tutti assieme. Il vero organo collegiale decisionale del movimento sono sempre stati gli iscritti ed é sempre stata la grande differenza dalle altre forze politiche". Così Davide Casaleggio in un post su Facebook commenta il risultato sulla piattaforma Rousseau. "Ho sempre pensato che i processi partecipativi debbano coinvolgere tutti con percorsi di informazione e di approfondimento come quelli che abbiamo attivato in passato per la legge elettorale e per indicare il nome del Presidente della Repubblica - aggiunge - In questa direzione ci impegneremo nei prossimi mesi e ne discuteremo il 4 ottobre. Voglio anche ringraziare tutto il team Rousseau che, in questi giorni di vacanza per molti, ha garantito il voto e sta dando assistenza senza sosta alle migliaia di candidati che stanno preparando i documenti per il deposito delle liste regionali e comunali".



M5s: Crimi, voto piattaforma Rousseau prova di partecipazione degli iscritti - Vorrei poter ringraziare uno ad uno tutti gli iscritti che hanno partecipato alla votazione. Lo scrive su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi. "Un grazie sincero, a voi tutti. Ancora una volta, con le vostre preferenze, avete contribuito a dare vita ad una nuova, importante, esperienza di democrazia diretta. E' un'ulteriore prova della grande partecipazione che da sempre anima il Movimento 5 stelle e ci infonde la giusta energia che ci serve per crescere e andare avanti. Grazie ancora, a tutti", aggiunge.