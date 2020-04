M5S: "Pd e renziani traditori dell'Italia. Vogliono far cadere Conte"

"Partito Democratico e Italia Viva sono traditori dell'Italia". Non usa mezzi termini il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato da Affaritaliani.it dopo la richiesta di Nicola Zingaretti e di Matteo Renzi di utilizzare il Mes. Giarrusso avverte: "Con il M5S al governo non accadrà mai".



"Il Pd dovrebbe sentirsi imbarazzato per essere sulla stessa posizione di Forza Italia e di Renzi. Ma il problema è un altro. L'obiettivo vero del Pd è quello di far cadere il governo Conte per una convergenza di interessi con Forza Italia e Berlusconi", afferma Giarrusso."



Il motivo? Fiume di denaro che sta per arrivare in Italia. Qualcuno pensa di banchettare con i soldi degli aiuti spartendoseli tra Forza Italia, Pd e renziani. Ovviamente il M5S deve restare fuori perché non consentiremmo nessun banchetto".



Il senatore pentastellato non ha dubbi: "Tutti convergono contro Conte perché arrivano i soldi. Zingaretti e i suoi, come Berlusconi e quelli di Forza Italia, già si fregano le mani. Dicono sì al Mes, via Conte e governo di salute pubblica che mette le mani sui soldi in arrivo dall'Ue".



Ma senza i 5 Stelle non ci sono i numeri... "Sui soldi si accordano tutti, anche la Lega e Fratelli d'Italia. Tranne ovviamente il M5S", conclude il senatore Giarrusso.