M5S, Raggi guida fronda anti Conte-Pd. E' la corrente 'un caffè con Michetti'

La notizia ha colto un po' tutti di sorpresa, soprattutto nel Pd. Virginia Raggi, sindaca uscente di Roma del Movimento 5 Stelle rimasta fuori dal secondo turno, ha annunciato che domani, venerdì 8 ottobre, prenderà un caffè con Enrico Michetti, candidato del Centrodestra (lunedì sarà la volta di Roberto Gualtieri). Immediatamente sono scattati i rumor sul significato di questo gesto di Raggi. Fonti qualificate, Dem e non solo, spiegano che l'ormai ex prima cittadina della Capitale rappresenta quella fetta di pentastellati contraria all'alleanza strutturale con il Pd e che il nuovo corso con Giuseppe Conte che decide tutto da solo. Una sorta di corrente interna che al Nazareno hanno già ribattezzato "un caffè con Michetti", ironizzando sulla scelta della sindaca uscente.



Raggi è stata eletta nel Comitato di Garanzia dei 5 Stelle e rappresenta quella parte del Movimento, le voci parlano di un quarto di elettori romani grillini che la seguono fedelmente, che sogna un ritorno alle origini e non condivide l'abbraccio con Enrico Letta. Gli altri due componenti sono i governisti, rappresentati dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e la sinistra del presidente della Camera Roberto Fico, artefice dell'alleanza vincente di Napoli con il trionfo di Gaetano Manfredi. Insomma, la corrente "un caffè con Michetti" di Raggi non è l'inizio del divorzio Conte-Letta, ma la sentinella che una parte del M5S, anche dei gruppi parlamentari, contesta la linea dell'ex premier.