M5s, Raggi o Appendino come nuovo leader. Beppe Grillo prepara il suo piano B

M5s, Raggi o Appendino. Spunta l'opzione donna sul tavolo di Grillo

Il M5s è sempre più nel caos e Grillo è tornato ad avere le redini in mano dopo la decisione del tribunale di Napoli che ha azzerato tutte le cariche, facendo decadere la leadership di Giuseppe Conte. Tra i big del Movimento da ieri è cominciato il confronto ma la strada per una soluzione che soddisfi tutti è in salita. Non aiutano i rapporti tesi tra l'ex premier e Luigi Di Maio. E adesso - si legge sul Corriere della Sera - Grillo pensa anche ad un piano B per uscire dal tunnel: l'opzione donna. Nella guerra di nervi contro Giuseppe Conte, iniziata dopo lo scontro sulla candidatura al Quirinale di Elisabetta Belloni, Luigi Di Maio le ha coinvolte entrambe le due possibili candidate leader; Virginia Raggi incontrandola alla Farnesina, e Chiara Appendino sentendola per telefono e dandone notizia alla stampa. L’ex sindaca di Roma ha la stima di Beppe Grillo, un legame antico con Alessandro Di Battista (che oggi è fuori dal Movimento), un rapporto stretto con alcuni calibri del Movimento.

L’ex prima cittadina di Torino, che sta alla finestra, - prosegue il Corriere - ha una rete di rapporti interni al Cinque Stelle ugualmente consolidata e la stima di Giuseppe Conte, che l’ha voluta nella segreteria nazionale poi decaduta appresso alla sua leadership. Entrambe, come base d’asta, sognavano e sognano di proseguire in Parlamento la carriera istituzionale interrotta nell’autunno scorso (anche se Raggi è consigliera comunale di Roma). La storia dei prossimi giorni potrebbe prevedere, chissà, un salto in avanti. L’«opzione donna» è una formula che passa di bocca in bocca.

