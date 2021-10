Raggi prepara la scalata al M5s e cerca l'ingresso alla Camera

Virginia Raggi non si schiera ancora e forse non lo farà mai per il ballottaggio di Roma, lasciando ufficialmente mano libera ai suoi elettori nel ballottaggio del prossimo fine settimana. "Venerdì ha incontrato Enrico Michetti in Campidoglio per un caffè, domani sarà la volta di Roberto Gualtieri: ma da questi colloqui non scaturirà alcun endorsement", scrive il Messaggero.

M5s, Raggi vuole far valere il suo peso politico e sbarcare alla Camera

Ma attenzione la sindaca uscente ha delle ambizioni e "sente fortemente sue le preferenze dei 211.936 cittadini (quasi un votante su cinque) che avrebbero voluto concederle il bis sul colle capitolino". E il Messaggero spiega che "cercherà di far valere subito il suo peso politico, puntando ad avere mani libere all'interno del Movimento 5 stelle e con un obiettivo chiaro, da qui a un anno e mezzo: l'elezione alla Camera". Aggiunge il quotidiano romano: "D'altronde la sua strategia, soprattutto negli ultimi due anni, è stata tesa a rafforzare il suo cerchio magico. E i risultati delle urne hanno premiato soprattutto i suoi fedelissimi. A partire da Linda Meleo, la più votata della lista M5s". Può nascere una corrente Raggi all'interno del M5s.