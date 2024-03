M5S: "Stop all'invio di armi a Kiev. Rischio escalation, ascoltare il Papa"

"La soluzione è aprire finalmente un dialogo e una trattativa per arrivare almeno a un cessate il fuoco"



"La posizione del Movimento 5 Stelle sul conflitto tra Russia e Ucraina è chiara da mesi. Stop all'invio di armi a Kiev che non può portare a nessuna pace e rischia solo di provocare un'escalation", spiega ad Affaritaliani.it il capogruppo dei 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli. Che aggiunge: "La soluzione è aprire finalmente un dialogo e una trattativa per arrivare almeno a un cessate il fuoco, ascoltando gli appelli quasi quotidiani di Papa Francesco e purtroppo finora inascoltati", conclude il presidente dei senatori del M5S.



