M5s, test a Rieti: la lista si chiama "Conte". Sparita la scritta "Movimento"

M5s, a Rieti la lista Conte. Gli occhi della politica su questo esperimento

Il M5s cerca di cambiare pelle. Il primo vero test sarà a Rieti, la cittadina del Lazio chiamata ad eleggere il sindaco il prossimo 12 giugno. Ci saranno tutti gli occhi della politica puntati su quel Comune - si legge su Repubblica - dopo la storica decisione presa dal Movimento. Per la prima volta, infatti, si potrà misurare l'effetto Conte tra i grillini. Nel simbolo elettorale, infatti, scompare la scritta Movimento, al suo posto il cognome dell'ex premier scritto in grande. Della vecchia epigrafe grillina restano solo le stelle. Cinque stelline, anzi: piccole, in alto. Un assaggio del nuovo corso che forse sarà o forse no.

A Rieti - prosegue Repubblica - la lista Conte gareggia formato campo largo. Alleata al Pd e a 5 civiche del candidato sindaco Simone Petrangeli, ex Sel, già sindaco dal 2012 al 2017, che ha battuto alle primarie (da cui i grillini si erano sfilati) lo sfidante dem. A Rieti c’è chi rimpiange Di Battista, che in piazza, alle scorse elezioni, fece il pienone. Non fu comunque un trionfo, per il M5S, cinque anni fa: 5,3% scarso. Ma era prima del boom grillino: l’anno dopo, alle politiche, in città i 5 Stelle superarono il 31%. "Rieti è diventata quasi un modello - spiega il capolista Casanica - senza voler essere presuntuosi, a volte quello che accade a Rieti poi avviene anche più in grande".

