M5S: sospiro di sollievo per Conte. Rigettato il ricorso su statuto e vertici

M5S, Conte: "Avanti con forza per il rilancio del nuovo corso"



Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, riferisce su Twitter che "il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in sede cautelare contro lo Statuto e le democratiche scelte dei nostri iscritti sul futuro del Movimento 5 stelle". "Andiamo avanti, con forza e determinazione per il rilancio del nuovo corso", aggiunge.



M5s: Taverna, stop Tribunale a penoso teatrino - "Il Tribunale di Napoli ha messo fine a un lungo e penoso teatrino, dando ragione al M5s, agli iscritti, e al Presidente Conte. Ora si potra' continuare a lavorare con maggiore serenita' per rinnovare e ampliare la nostra comunità e crescere tutti insieme". Cosi' la vicepresidente vicaria del M5s, Paola Taverna commenta la decisione dei giudici napoletani

Leggi anche: