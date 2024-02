Il papà del Rdc si candida al Sud. Tridico: "Sarò capolista con i 5 Stelle"

M5s, Tridico: "Alzare i salari e combattere le disuguaglianze, lavoriamo su questo col Pd"

Pasquale Tridico correrà per le Europee e sarà capolista per il Sud con il M5s. "Ho accettato la proposta di Conte. Sono contento e emozionato. È il mio battesimo politico. Per ora non mi iscrivo però al Movimento - spiega l'ex presidente dell'Inps a Repubblica - intanto mi candido come indipendente e ho accettato di guidare la scuola di formazione politica del Movimento, poi si vedrà. Un incarico a cui tengo moltissimo, perché dalla formazione nascono non solo le classi dirigenti ma nascono anche le idee. Ho cercato di coinvolgere eccellenze, persone indipendenti. Partiamo il 15 di febbraio". Tridico spinge per un'alleanza col Pd. "Lo dico sinceramente, io sono sicuro che questa possibilità ci sia. I temi convergenti sono tanti, soprattutto sull’economia. Del resto mi sembra che in Sardegna si sia raggiunto l’accordo, così come in Umbria".

"Ridurre la povertà e far ripartire i salari serve - prosegue Tridico a Repubblica - a creare ricchezza. L’obiettivo principale di una classe politica progressista deve essere proprio quello di riattivare la crescita riducendo le diseguaglianze. E su questo penso che Pd e Cinque Stelle abbiano tutte le carte in regola per marciare nella stessa direzione e costruire così un'alternativa alla Destra". Poi Tridico svela il gruppo politico dei 5s in Europa. "Penso che la naturale collocazione del Movimento siano i Verdi. E sono sicuro che si approderà lì, anche se qualcuno ancora ostacola questo processo".